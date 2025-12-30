Hockey ghiaccio, le convocate dell’Italia per il secondo raduno verso Milano Cortina 2026: azzurre ancora in Canada

Dopo aver sostenuto il primo raduno, chiusosi qualche giorno, la nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è pronta a rigettarsi nel suo programma d’avvicinamento verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’head coach Eric Bouchard, a tal proposito, ha ufficializzato le convocate per il secondo collegiale che si terrà a Montreal (in Canada) dal 4 al 23 gennaio. Sono 24 le giocatrici scelte: 3 portieri, 7 difensori, 14 attaccanti.

Giovedì 8 gennaio e venerdì 9 gennaio il Blue Team disputerà due test amichevoli contro alcune formazioni universitarie canadesi, mentre domenica 11 si terrà una partita terza gara. Dal 13 al 22 invece allenamenti al Centre 21.02 che, come riporta il sito federale, è “un luogo di alta specializzazione per l’hockey e sede anche dei training delle Montreal Victoire della PWHL”.

Di seguito l’elenco completo delle convocate, guidato dalla capitana Nadia Mattivi: nella lista risultano anche l’attaccante Samantha Gius, il portiere Elisa Biondi e l’esterna difensiva Maddalena Bedont.

PORTIERI

Gabriella Francesca Durante (Real Torino)

Martina Fedel (University of Guelph/Canada)

Margherita Ostoni (Pinerolo Ghiaccio)

DIFENSORI

Laura Fortino (Real Torino)

Kristen Guerriero (EV Bozen 84 Eagles)

Laura Lobis (SV Kaltern-HC Caldaro)

Nadia Mattivi (Lulea HF/Svezia)

Jacqueline Pierri (EV Bozen 84 Eagles)

Franziska Stocker (Sodertalje/Svezia)

Amie Fielding Varano (Malmo Redhawks/Svezia)

ATTACCANTI

Aurora Enrica Abatangelo (Davos/Svizzera)

Eleonora Bonafini (EV Bozen 84 Eagles)

Anna Caumo (HC Pustertal Junior)

Kristin Della Rovere

Matilde Fantin (Penn State University/Stati Uniti d’America)

Samantha Gius (SC Langenthal/Svizzera)

Manuela Heidenberger (HPK/Finlandia)

Sara Kaneppele (EV Bozen 84 Eagles)

Marta Mazzocchi (ASD Aosta Gladiators)

Greta Niccolai (Ambrì Piotta/Svizzera)

Justine Reyes (MoDo Hockey/Svezia)

Rebecca Roccella (Davos/Svizzera)

Carola Saletta (Friborgo/Svizzera)

Kayla Tutino (Real Torino)