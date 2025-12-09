Hockey ghiaccio: Italia, a Budapest altra prova verso Milano Cortina 2026

Dopo la prima tappa dell’European Cup of Nations, giocata lo scorso inizio novembre in Polonia, per l’Italia di Jukka Jalonen arriva un nuovo banco di prova verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che scatteranno il prossimo 6 febbraio: quello del meeting di Budapest, in occasione della seconda tappa della competizione continentale, che coincide con il Tamas Sarkozy Memorial.

Il Blue Team dovrà vedersela con i padroni di casa dell’Ungheria, con la Polonia – affrontata quattro settimane fa -, e infine con la Francia.

L’obiettivo è chiaro: cercare di ottenere più punti e più vittorie possibili ripartendo da quanto vistosi nelle scorse settimane, perché se è vero che l’Italia è partita male perdendo proprio contro la Polonia (2-4), poi Larkin e compagni si sono ritrovati battendo la Gran Bretagna ai supplementari (5-4) e la Slovenia (3-2).

Andare alla ricerca di meccanismi, schemi e identità variando le proprie giocate in base alle situazioni e agli avversari: sarà questo un altro dei target di un’Italia che vuole alzare i giri del motore per far vedere di essere pronta a vivere un 2026 da rivelazione.