Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per la European Cup of Nations: 29 azzurri di scena a Budapest
Tra poco più di una settimana andrà in scena il secondo appuntamento della European Cup of Nations di hockey su ghiaccio, in programma a Budapest dal 12 al 14 dicembre. Tra le protagoniste del quadrangolare magiaro ci sarà anche l’Italia, impegnata nell’intensa preparazione verso il grande obiettivo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Lo staff tecnico azzurro ha diramato le convocazioni per il torneo ungherese selezionando 29 giocatori (come nella prima tappa della European Cup of Nations), tra i quali spiccano otto novità rispetto al roster visto a Sosnowiec anche se non figurano esordienti nella Nazionale maggiore. Confermata la composizione della rosa italiana, con 3 portieri, 10 difensori e 16 attaccanti.
Quello di Budapest sarà l’ultimo impegno agonistico dell’Italia prima delle convocazioni definitive per il torneo olimpico. Gli Azzurri sfideranno i padroni di casa ungheresi venerdì 12 dicembre alle ore 19.00, per poi affrontare la Polonia sabato 13 alle ore 15.00 ed infine la Francia domenica 14 dicembre alle ore 12.30. Di seguito tutti i convocati della Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio per la European Cup of Nations a Budapest.
CONVOCATI ITALIA HOCKEY GHIACCIO
PORTIERI
Damian Clara (Brynäs IF/Svezia)
Davide Fadani (Kloten/Svizzera)
Jacob Smith (Wheeling Nailers/Stati Uniti d’America)
DIFENSORI
Gregory Di Tomaso (HC Val Pusteria)
Gregorio Gios (Hockey Club Asiago)
Daniel Glira (HC Val Pusteria)
Enrico Larcher (HC Merano Junior-HC Bolzano)
Thomas Larkin (Schwenninger Wild Wings/Germania)
Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca)
Jason Seed (HC Bolzano)
Peter Spornberger (ERC Ingolstadt/Germania)
Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania)
Luca Zanatta (HC Val Pusteria)
ATTACCANTI
Matthew Bradley (HC Bolzano)
Pascal Brunner (HC Bolzano)
Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera)
Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano)
Luca Frigo (HC Bolzano)
Mats Frycklund (HC Val Pusteria)
Dustin Gazley (HC Bolzano)
Alex Ierullo (HC Val Pusteria)
Diego Kostner (Ambrì Piotta/Svizzera)
Daniel Mantenuto (HC Bolzano)
Bryce Misley (HC Bolzano)
Giovanni Morini (Lugano/Svizzera)
Alexander Petan (Olimpija Lubiana/Slovenia)
Tommy Purdeller (HC Val Pusteria)
Alessandro Segafredo (ZSC Lions Zurigo/Svizzera)
Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera)
RISERVE A CASA
Portieri: Rudy Rigoni (Hockey Club Asiago), Gianluca Vallini (HC Bolzano). Difensori: Terrance Amorosa (Herning Blue Fox/Danimarca), Enrico Miglioranzi (HC Bolzano). Attaccanti: Matthias Mantinger (HC Val Pusteria) Julius Ramoser (Grizzlys Wolfsburg/Germania), Daniel Tedesco (Bloomington Bison/Stati Uniti d’America)