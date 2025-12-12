Hockey ghiaccio, Daniel Glira: “C’è tanta pressione verso le Olimpiadi, ma il gruppo è pronto”

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio scende in campo questo weekend alla Tuskecsarnok Arena di Budapest per disputare il Sárközy Tamás Memorial Tournament, nuova tappa della European Cup of Nations. Gli Azzurri sfideranno nell’ordine Ungheria, Polonia e Francia da venerdì 12 a domenica 14 dicembre in un quadrangolare sicuramente importante come test agonistico in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Daniel Glira, uno degli elementi più esperti del Blue Team, è soddisfatto della preparazione effettuata per il torneo magiaro: “Nell’allenamento di mercoledì si sono viste, secondo me, davvero buone cose. Il gruppo è pronto e lo ha sottolineato anche l’head coach, ritengo sia stato importante avere tre giornate di preparazione e non due, come capitato in Polonia, perché tanti di noi militano in club diversi e una volta in Nazionale serve mettersi tutti sulla stessa pagina con il sistema di gioco che ci richiedono“.

Sugli avversari dell’Italia a Budapest: “Ci aspettiamo un’Ungheria molto forte, contando che gioca di fronte al pubblico amico. Ma nessuna delle sfide sarà una passeggiata, perché pur cambiando diversi elementi rispetto a novembre, più la Francia che la Polonia, tutti cercano di mettersi in mostra per far vedere le loro qualità. I transalpini faranno le Olimpiadi come noi, la Polonia guarda al suo Mondiale in casa quindi saranno sfide impegnative“.

Il 31enne è consapevole di giocarsi in queste settimane la convocazione olimpica: “Innegabile dire che c’è più pressione rispetto al solito, perché sappiamo di avere di fronte un appuntamento forse unico. Personalmente però ho maturato tante esperienze con la Nazionale (117 presenze, ndr) quindi cerco di stare tranquillo e aiutare la squadra facendo al massimo quello che chiedono gli allenatori“.