Hockey ghiaccio: Bolzano e Val Pusteria vanno a segno nell’ICE League

Mercoledì 17 dicembre sorride alle squadre italiane nell’ICE Hockey League, al ritorno in campo dopo la parentesi di una decina di giorni dedicata alle nazionali, impegnate nell’European Cup of Nations. Sia Bolzano sia Val Pusteria hanno infatti vinto.

I Foxes, allenati dall’head coach Doug Shedden, iniziano al meglio la loro nuova strada tecnica con un importante 7-4 ai danni degli Steinbach Black Wings Linz. Partita pirotecnica alla Sparkasse Arena. Primo tempo con ben 5 reti: al 2-0 interno firmato da Frank e McClure, rispondono gli ospiti con St-Amant, Kristler e Lebler.

Si va al riposo sul 2-3, ma nei successivi 40 minuti Bolzano cambia passo: Pollock pareggia alla mezz’ora dando il via a un parziale, firmato da Gazley, Schneider, ancora McClure e Digiacinto, quest’ultimi nel terzo segmento di gara, che stende gli austriaci capaci di reagire, solo per sistemare un po’ il risultato con Barron. Si chiude sul 7-4.

Largo 7-2 del Val Pusteria sull’HC TIWAG Innsbruck – Die Haie. “Lupi” da subito in controllo del match: reti di Almquist, Lobis e Deluca per indirizzare la contesa nel primo periodo. Poi Ierullo a chiudere i conti al 30′. Da quel momento un doppio botta e risposta: Rappold-Bardreau, e nuovamente Ierullo a cui ha fatto seguito la rete di Sproule. Purdeller ha chiuso i conti.

In classifica: Val Pusteria al 4° posto con 50 punti in 27 partite, Bolzano in 5a posizione con 49 punti in 26 partite. A comandare la graduatoria invece è l’EC-KAC con 55 punti in 27 gare disputate.

Prossimi impegni: il 19 dicembre il Val Pusteria farà visita all’Olimpija Lubiana, alle ore 19.15, mentre il 20 dicembre Bolzano ospiterà in casa i Vienna Capitals dalle ore 19.45.