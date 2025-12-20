Hockey ghiaccio: Bolzano cade contro Vienna nel sabato di ICE League

Non un buon sabato per Bolzano. La squadra altoatesina ha dovuto cedere il passo a Vienna in occasione del match odierno valido per il Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, cedendo il passo al Vienna tra le mura amiche per 2-5.

Promettente l’inizio delle foxes, capaci di passare in vantaggio all’11:25 del primo periodo con Brunner, salvo subire poco dopo il pareggio degli austriaci, arrivato con Gazzola (11:41).

Nel secondo atto gli ospiti completano poi il contro sorpasso con Franklin (1:14); ma Bolzano non ci sta e, al 5:47, ripristina nuovamente gli equilibri con Pollock da una situazione di power-play. Sul parziale di 2-2, Vienna sale in cattedra nel terzo round. Kosacheck al 21:01 firma il 3-2, mentre Souh (16:53) e Vey (19:25) completano la fuga, espugnando il ghiaccio dell’Alto Adige.

L’Ice League tornerà domani, domenica 21 dicembre. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA ICE LEAGUE 2025-2026