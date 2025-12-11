Hockey ghiaccio, ancora tensione tra NHL ed organizzatori di Milano Cortina 2026: “Se il ghiaccio sarà impraticabile, non giocheremo”

Proseguono le polemiche circa la pista che ospiterà gli incontri di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la NHL potrebbe non inviare i propri giocatori, dato che non si ritiene soddisfatta della praticabilità dell’impianto.

La Federazione Internazionale ha confermato la bontà della lunghezza della pista che, seppure sia leggermente più corta di quelle statunitensi, rispetta gli standard internazionali, ma ora l’attenzione si sposta sulla qualità del ghiaccio.

Secondo la BBC, il vicecommissario della NHL, Bill Daly avrebbe affermato: “Se il ghiaccio è impraticabile, è impraticabile . Non voglio essere superficiale: probabilmente lo sapremo prima dell’inizio ufficiale dei Giochi. Quello che faremo a quel punto diventa un’altra questione. Ovviamente, se i giocatori ritengono che il ghiaccio non sia sicuro, non giocheremo. È semplice“.

La soluzione del problema, però, potrebbe essere ad un passo: “Ci siamo offerti, e loro stanno utilizzando i nostri esperti del ghiaccio, i nostri tecnici ed i fornitori esterni. Stiamo praticamente trasferendo tutti lì per cercare di contribuire a realizzare questo progetto in un modo che sia accettabile per gli atleti della NHL, e sono cautamente ottimista che questo darà i suoi frutti“.