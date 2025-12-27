Guglielmo Bosca in top-10 a Livigno: “Grande gara con un’infiammazione al ginocchio”

Guglielmo Bosca ha conquistato un pregevole ottavo posto nel superG di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: per la prima volta nella storia il massimo circuito internazionale itinerante è sbarcato in questa località valtellinese, che per l’occasione ha sostituito l’abituale appuntamento di Bormio (la pista Stelvio sarà il teatro della rassegna a cinque cerchi, dunque non è stata impiegata per l’evento post-natalizio).

L’azzurro, sceso con il pettorale numero 13, ha accusato un distacco di 44 centesimi dall’austriaco Marco Schwarz e si è fermato a 19 centesimi dal terzo gradino del podio, su cui è salito lo svizzero Franjo Von Allmen alle spalle del connazionale Alexis Monney. Si tratta del miglior risultato degli ultimi 22 mesi per il 32enne che, dopo il sesto posto conseguito nel superG di Kvitfjell il 18 febbraio 2024, era riuscito a entrare in top-10 soltanto in un paio di occasioni.

Il riscontro odierno potrebbe avere un peso specifico per la convocazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti soltanto un mese e mezzo. Guglielmo Bosca ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono molto contento, oggi ho fatto una grande gara. Sono giorni un po’ complicati per un’infiammazione al ginocchio che non ho risolto, dall’ultimo superG ho fatto solo un giro di gigante ieri. Vedere che sono tra i migliori a poca distanza dal primo mi dà fiducia“.

Il nostro portacolori ha poi proseguito: “So che posso fare ancora meglio, ho fatto qualche errorino di troppo. Sapevo che c’erano dei dossettini da rispettare, ma non ho affrontato benissimo il primo e ho lasciato qualcosina nel finale. In alto ho tagliato un po’ la linea, ma in generale sono molto contento“. Si tornerà in pista direttamente a gennaio, con i riflettori puntati sulle Classiche di Kitzbuehel e Wengen prima dei Giochi.