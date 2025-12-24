GT, Max Verstappen Racing sceglie Mercedes per il 2026

Cambio di marchio confermato per Max Verstappen Racing in vista della prossima stagione agonistica. La compagine del quattro volte campione del mondo sarà in pista con una Mercedes AMG GT3 EVO nella prossima edizione del GT World Challenge Europe Powered by AWS dopo aver gareggiato contemporaneamnete con un’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO e con una Ferrari 296 GT3.

L’auto inglese ha corso e vinto la 24h di Spa (Gold Cup) ed il titolo Endurance (Gold Cup) con Chris Lulham, Thierry Vermeulen ed Harry King. Il primo ed il secondo, britannico ed olandese molto vicini alla stella della F1, hanno dominato la Sprint Cup con una 296 GT3.

2 Seas Motorsport ha gestito in pista l’Aston Martin, mentre la Ferrari è stata schierata da Emil Frey Racing. La compagine elvetica ha poi accolto Lulham e lo stesso Verstappen al Nurburgring in occasione della nona competizione del NLS (Nurburgring Endurance Series).

Come già detto negli scorsi giorni, dopo un test in Portogallo in quel di Estoril, Max Verstappen ha deciso di cambiare brand. L’olandese ha guidato la Mercedes AMG GT3 EVO di 2 Seas Motorsport negli scorsi giorni insieme a Chris Lulham ed al pilota ufficiale Mercedes Jules Gounon.

L’inglese correrà con lo spagnolo Daniel Juncadella nella classe PRO durante le competizioni Sprint. Nell’Endurance Cup invece il terzo pilota sarà proprio Gounon, parallelamente in azione come del resto Juncadella nel FIA World Endurance Championship.

Tanta invece l’esperienza per 2 Seas Motorsport con Mercedes. La realtà citata ha primeggiato nell’ultima edizione del British GT Championship ed ha saputo cogliere un successo anche nella Bronze Cup del GTWC Europe Endurance 2025.