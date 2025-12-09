Greg Rusedski: “Non ho mai visto un giocatore muoversi come Sinner, lui e Alcaraz hanno preso il controllo del circuito”

Ogni era ha i suoi dominatori. È questo, in estrema sintesi, il concetto espresso da Greg Rusedski a Tennis365 relativamente all’attualità nel massimo circuito del tennis. L’ex tennista canadese, naturalizzato britannico nel 1995, ha commentato la stagione che si è chiusa. Un’annata in cui lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno monopolizzato la scena.

“Ogni generazione va al livello successivo e questo è ciò che stiamo vedendo con Alcaraz e Sinner. La scienza dello sport migliora, le tecniche migliorano, la tecnologia delle racchette migliora, e anche se diciamo che Alcaraz e Sinner stanno giocando un tennis mai visto prima, questo non significa che i grandi del passato non raggiungerebbero lo stesso livello se avessero le stesse condizioni di oggi“, ha affermato Rusedski.

“Prendere in considerazione la mia generazione, c’era Pete Sampras. Arrivò a 14 titoli Slam, battendo il record assoluto nel tennis maschile, e tutti dissero che quel primato non sarebbe mai stato battuto. Poi all’improvviso arrivano Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic e tutti loro vincono 20 o più Major“, ha aggiunto l’ex tennista anglo-canadese.

“Quell’era aveva tre dei più grandi di sempre, e tutti si chiedevano cosa sarebbe successo una volta che Federer, Nadal e Djokovic si fossero ritirati. Poi arrivano Alcaraz e Sinner. A volte c’è un vuoto di uno o due anni prima che nuovi giocatori inizino a dominare, ma con questi due è successo immediatamente“, ha sottolineato il finalista degli US Open del 1997.

Sui motivi per cui lo spagnolo e l’italiano stiano dominando il circuito, l’ex giocatore ha dato una sua chiave di lettura: “Alcaraz è esploso e ha cominciato a vincere subito, proprio come fece Rafael Nadal. È stato incredibile per questo sport e avere già in bacheca sei titoli del Grande Slam è un numero straordinario. Poi guardi Sinner e il modo in cui utilizza le sue abilità da sciatore per muoversi in campo con una facilità incredibile. Non ho mai visto un giocatore muoversi così. La finale del Roland Garros che hanno giocato quest’anno è stata una delle migliori partite che abbiamo mai visto, inclusi tutti i match tra Federer, Nadal e Djokovic“.

Siamo quindi al cospetto di tennisti degni dei Big Three, ma non significa che riusciranno a ottenere gli stessi risultati: “Bisogna rispettare la longevità e i risultati di Roger, Rafa e Novak. I loro record saranno molto difficili da battere“, ha sottolineato.