Grande reazione per Sofia Goggia: podio importante a un soffio da Vonn, ma vince Aicher

In quel di St. Moritz si consacra definitivamente il talento di Emma Aicher. La tedesca trionfa nella seconda discesa in Engadina, entrando sempre di più nella lotta per la Coppa del Mondo generale. Aicher si è imposta sulle due regine della discesa, precedendo la vincitrice di ieri Lindsey Vonn e poi Sofia Goggia, che si sblocca in questa stagione, centrando il suo primo podio.

Aicher ha sicuramente sfruttato al meglio le incertezze delle due rivali nello stesso appunto, sulla lunga appena dopo il muro, con Vonn e Goggia che sono finite entrambe fuori traiettoria. In quel tratto di pista la tedesca ha guadagnato i decimi necessari per andarsi a prendere la terza vittoria della carriera, la seconda in discesa.

Non vince, ma è ancora sul podio Lindsey Vonn, che ha assaporato sicuramente la clamorosa doppietta a 41 anni. La campionessa americana ha concluso seconda a 24 centesimi da Aicher, senza riuscire a fare la differenza nel tratto più tecnico come invece aveva fatto nella gara di ieri. Un risultato comunque che le permette di conservare tranquillamente il pettorale rosso di leader della classifica di discesa.

Una bella reazione quella di Sofia Goggia, dopo che sicuramente ieri ha dovuto smaltire un po’ di delusione per il quarto posto finale. Non è stata nemmeno oggi una discesa precisa per la bergamasca, che ha commesso due sbavature abbastanza importanti, ma non nel tratto iniziale che invece le era costato carissimo nella prima discesa. Alla fine arriva un terzo posto a 29 centesimi dalla vetta e comunque un podio che deve darle fiducia in vista del superG di domani.

Quarta posizione per l’americana Breezy Johnson (+0.40), che ha preceduto l’austriaca Mirjam Puchner (+0.65). Sesto posto per Laura Pirovano (+0.76), che si è migliorata rispetto alla gara di ieri e che ha pagato anche lei un errore nello stesso punto in cui hanno sbagliato Vonn e Goggia.

Seconda ieri ed invece settima oggi Magdalena Egger (+0.81), che non riesce a confermare il capolavoro della prima discesa. Alle sue spalle la connazionale Nina Ortlieb (+0.89), mentre completano la Top-10 la norvegese Marte Monsen (+1.04) e l’austriaca Ariane Raedler (+1.07).

A punti ci vanno anche Roberta Melesi (+1.73) ed Elena Curtoni (+2.00), rispettivamente ventiquattresima e ventottesima. Più indietro le altre azzurre Nicol Delago (33a, +2.19), Nadia Delago (38a, +2.28), Sara Thaler (41a, +2.85), Vicky Bernardi (49a, +3.32). Uscita, invece, Asja Zenere.

Nella classifica di discesa come detto Vonn è al comando con 180 punti davanti ad Aicher (145), Egger (116) e Goggia (110). In quella generale è in testa Mikaela Shiffrin con 458 punti davanti a Lara Colturi (302) ed Alice Robinson (294). Attenzione ad Aicher, che sta risalendo ed è ottava a 259.