Golf, un terzetto guida l’Australian Open al termine della prima tornata, bene Mazzoli

I golfisti del DP World Tour danno il via ad uno degli ultimi eventi dell’anno solare. Iniziato infatti l’Australian Open (montepremi 2 milioni di dollari australiani), antichissimo torneo nato nel lontano 1904 ed organizzato in coabitazione tra Tour Europeo, PGA Tour of AustralAsia e OneAsia Tour. Al termine della prima tornata troviamo un terzetto al comando con lo score di -6 (65 colpi). Si tratta del neozelandese Ryan Fox, del messicano Carlos Ortiz, e dell’australiano Elvis Smylie.

Per il trio di testa due lunghezze di margine sullo scozzese Cameron Adam, sul francese Clement Charmasson e sul danese Rasmus Neergaard-Petersen. Classifica chiaramente corta dopo il primo assaggio di competizione con 41 golfisti che hanno ultimato il primo giro con punteggi al disotto del par. Saranno necessari i prossimi round per dare una reale idea su chi possa diventare il successore nell’albo d’oro dell’americano Ryggs Johnston.

Sul percorso par 71 del Royal Melbourne Golf Club di Melbourne (Victoria, Australia) chiudono la top ten in settima posizione con il punteggio di -3 l’inglese Eddie Pepperell, il neozelandese Daniel Hillier ed i padroni di casa Corey Lamb, Stephen Leaney e Wade Ormsby. Con -2 in dodicesima piazza troviamo un ottimo Stefano Mazzoli. Il golfista italiano archivia il round d’esordio chiudendo con 5 birdie e 3 bogey, e con una pulita seconda parte di tornata nella quale ha infilato i birdie alla buca 13, 14 e 17.

Si è difeso invece Gregorio De Leo, 42° alla pari con il par ed in piena lotta per il passaggio ai due round conclusivi. In difficoltà Renato Paratore. Il romano è in 76esima posizione con lo score di +2 e domani dovrà invertire la rotta per superare lo scoglio del taglio. Ostacolo ancor più impervio per Filippo Celli, 105° con il punteggio di +3. Nella tarda serata italiana spazio al secondo giro che ci proietterà al fatidico cut di metà gara.