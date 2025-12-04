Golf: Reitan prova subito la fuga al Nedbank Golf Challenge, Manassero e Francesco Molinari in par

Prove di fuga immediate per Kristoffer Reitan. Il norvegese è al comando del Nedbank Golf Challenge, organizzato in onore di Gary Player (che un mese fa e poco più ha compiuto novant’anni) e che si gioca proprio al Gary Player Country Club di Sun City. Per Reitan giro in -9 con dieci birdie e un unico bogey a “rovinare” un 63 che aveva tutto per diventare un 62.

Inseguono a -6 il francese Adrien Saddier, lo svedese Jonas Svensson e l’inglese Marcus Armitage. Più ampio il blocco dei quinti a -4, formato dai sudafricani Garrick Higgo e Shaun Norris, dal nordirlandese Tom McKibbin, dall’altro francese Julien Guerrier, dal belga Thomas Detry e dal cinese Haotong Li.

Protagonisti in gara anche tre italiani. Sia Francesco Molinari che Matteo Manassero chiudono pari con il par, al 31° posto, dopo un giro a tinte varie. Il loro gruppo è abbastanza ricco di giocatori di un certo nome, dall’inglese Marco Penge all’olandese Joost Luiten fino allo spagnolo Pablo Larrazabal. Male Guido Migliozzi, 61° a +5.

In buona sostanza, questa è la metà della classifica, considerando che sono 66 i golfisti in gara. Tra questi anche Will Zalatoris, al rientro assoluto dopo la seconda operazione alla schiena successiva al PGA Championship. 54° a +3, il golfista californiano ha in mente una sola cosa: ricominciare. E, nel caso, risalire, visto che è precipitato al 200° posto del ranking mondiale (al massimo è stato numero 7).