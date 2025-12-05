Golf: Reitan ancora leader al Nedbank Golf Challenge. Risale Francesco Molinari

Kristoffer Reitan resta leader, anche se con meno margine rispetto a ieri, al Nedbank Golf Challenge di Sun City, che si disputa al Gary Player Country Club e che nel nome del novantenne leggendario golfista sudafricano si tiene. Il norvegese gira in -3 quest’oggi, e il suo score totale è di -12, il che lo porta ad avere immutate speranze di seconda vittoria sul DP World Tour.

Al secondo posto, a -11, c’è Adrien Saddier: il francese è bravo a trovare un -5 che lo mette sulla buona strada. -5, con -9 totale, anche per il suo connazionale Julien Guerrier, anche se questi è assieme al migliore di giornata, il padrone di casa Christiaan Bezuidenhout.

A comporre il gruppo dei quinti a -7 ci sono i due sudafricani Garrick Higgo e Daniel van Tonder con l’inglese Andy Sullivan e il sudcoreano Junghwan Lee, poi è nono a -6 l’ulteriore uomo di casa Jayden Schaper. Decimi il norvegese Viktor Hovland, lo spagnolo Angel Ayora, gli inglesi Marcus Armitage e Dan Bradbury e lo scozzese Ewen Ferguson, tutti a -5.

Bene Francesco Molinari, che tira fuori dal cilindro un -4 e si porta nel gruppo dei quindicesimi con lo stesso score totale realizzato, in modo parziale, oggi. Più in ombra gli altri azzurri: Matteo Manassero ripete il pari con il par di ieri ed è 42°, mentre Guido Migliozzi, pur girando in -1, è 55° a +4. Va ricordato che, con 66 partecipanti, questo torneo non prevede il taglio a metà dell’opera.