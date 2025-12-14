Golf, Novak/Coughlin portano a casa il Grant Thornton Invitational

I golfisti del PGA Tour e le golfista dell’LPGA Tour hanno portato a termine uno dei sempre più usuali tornei a coppie miste che caratterizzano il calendario golfistico internazionale. Concluso infatti il Grant Thornton Invitational (montepremi 4 milioni di dollari), evento organizzato in coabitazione tra il maggior circuito maschile e quello femminile. All’epilogo dei tre round la spuntano gli americani Andrew Novak e Lauren Coughlin. Per il duo statunitense punteggio complessivo di -28 (188 colpi) e vittoria della terza edizione della kermesse mista.

Ultimo round da sogno per Novak e Coughlin, capaci di chiudere la giornata con un super -9 bogey free. I vincitori rifilano ben 4 lunghezze di distacco a Brennan/Hull, Gotterup/Kupcho e McCarthy/Korda. Quinta posizione con il punteggio di -23 per Kim/Zhang e Conners/Henderson, seguiti ad un colpo di distanza da Clanton/Woad ed Hoge/Yin. Classifica corta alle spalle della coppia vincente, brava a staccare la concorrenza mettendo a segno 9 birdie nell’ultima e decisiva tornata.

Sul percorso par 72 del Tiburon Golf Club di Naples (Florida, Stati Uniti d’America) in nona posizione con il punteggio di -21 troviamo Knapp/Tavatanakit, campioni uscenti capaci di ottenere un super -10 di parziale. Chiudono infine la top ten con lo score di -20 Clark/Thompson e Horschel/Lee. Nulla da fare per la coppia oceanica composta da Jason Day e Lydia Ko, primi vincitori dell’evento nel 2023 e soltanto tredicesimi con -17.

L’evento a coppie miste sancisce il termine della stagione del PGA Tour, che ripartirà a metà gennaio con il Sony Open in Hawaii. Meritato riposo per i golfisti del massimo circuito mondiale, che possono ricaricare le batterie in vista della prossima intensa stagione.