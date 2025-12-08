Golf, Matsuyama vince l’Hero World Challenge e conquista il 2º titolo in stagione

È Hideki Mastsuyama il campione dell’Hero World Challenge, torneo chiusosi pochi istanti fa alle Bahamas e organizzato da Tiger Woods sui fairway dell’Albany Golf Club. Il giapponese è la seconda volta che si impone in questo torneo dopo la vittoria nel 2016 conseguita davanti a Henrik Stenson per 2 colpi.

Il nipponico porta a casa una vittoria ai play off contro lo svedese Alex Noren dopo un giro in -8 (entrambi hanno chiuso con 64 la domenica) e un birdie nella buca di spareggio che ha mandato a casa il rivale che ha chiuso solamente con il par. 3ª piazza per l’austriaco Sepp Straka che ha dominato per buona parte dell’ultimo giro ma si è dovuto arrendere ai due avversari che sono arrivati in forma dalle retrovie.

4º posto, invece, per J.J. Spaun e Scottie Scheffler. Il n.1 del mondo ha girato “solamente” in -4 oggi, score non abbastanza basso per impensierire i leader. Si infrange, così la chance di vincere per 3 volte di fila l’Hero World Challenge, impresa ancora rimasta da sfatare.

Chiudono la top 10 Justin Rose in 6ª posizione a -18, Corey Conners a in 7ima a -17, Harris English e Wyndham Clark in T8 a -15 e Cameron Young a in 10ima a -14. Nessuno dei 20 partecipanti di questa settimana ha girato sopra par. Ultmi, a pari merito in par si sono classificato Jordan Spieth e Chris Gotterup (il primo peggiorando di 1 colpo nell’ultima giornata e il secondo migliorando di 5 girando in 67 colpi).

Con questa vittoria Hideki Matsuyama raggiunge quota 12 vittorie sul tour maggiore e la seconda in stagione dopo il titolo conquistato al The Sentry a gennaio scorso. Adesso il PGA Tour si sposterà in Florida per il Grant Thornton Invitational dal 12 al 14 dicembre.