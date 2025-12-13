Golf, le cattive condizioni climatiche stravolgono il programma dell’Alfred Dunhill Championship

Si è visto pochissimo golf quest’oggi a Johannesburg (Sudafrica). Condizioni climatiche che hanno costretto gli organizzatori ad interrompere e poi sospendere definitivamente il terzo round dell’Alfred Dunhill Championship (montepremi 1,5 milioni di euro). Pochissime le buche concluse dai golfisti, che domani torneranno a calcare i prati del percorso sudafricano con l’evento che si chiuderà al termine del terzo round e quindi sul format delle 54 buche.

Classifica che di conseguenza resta immutata rispetto a ieri. Lo spagnolo Eugenio Lopez-Chacarra guida la leaderboard con lo score di -15 (129 colpi) e vanta due lunghezze di margine sul sudafricano J.T. Schaper. -12 e terza posizione per l’inglese John Parry e per il padrone di casa Branden Grace. Top ten poi quasi interamente monopolizzata dai padroni di casa con la quinta posizione occupata da Bekker, Hollick e Ritchie, e l’ottava da Burke e van Tonder (-10).

Sul percorso par 72 del Royal Johannesburg Golf Club in decima posizione resta un gruppetto con il punteggio di -9 nel quale figura anche Andrea Pavan. L’italiano potrà conservare la top ten e provare ad inserirsi nelle zone nobilissime della classifica. Pavan è l’unico italiano in gara dopo il taglio subito da Guido Migliozzi e Francesco Laporta. Domani spazio al terzo ed ultimo round della kermesse sudafricana.