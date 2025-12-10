Golf
Golf, il Grant Thornton Invitational chiude la stagione del PGA Tour
Ultimo appuntamento dell’anno sul PGA Tour. Il circuito americano plana in Florida, più precisamente al Tiburon Golf Club di Naples, per una 3 giorni particolare. Il Grant Thornton Invitational è infatti alle porte. Il torneo, che si sviluppa sulla distanza di 54 buche, è un doppio misto (donna-uomo) che ormai va in scena dal 2022-2023. A guidare il field saranno i campioni in carica Jake Knapp e Patty Tavatanakit che l’anno scorso vinsero di 4 colpi su Tom Kim e Atthaya Thitikul.
Le 16 coppie si sfideranno a suon di formule diverse in ciascun round. Si passerà da una scramble di venerdì ad una foursome di sabato per poi terminare con una 4 palle in versione “modificata” per l’ultima giornata (entrambi giocheranno il tee shot, poi si invertiranno, e da quel momento porteranno a termine la buca con la stessa pallina).
Tra i partecipanti ci saranno Tony Finau (accoppiato con Lilia Vu), Andrew Novak (che farà squadra con Lauren Coughlin, americana classe ’92 vincitrice l’anno scorso del Canadian Open e dello Scottish Open), Wyndham Clark (che si schiererà al fianco di Lexi Thompson), Bud Cauley (con Jessica Korda al via), Jason Day, al fianco di Lydia Ko e Corey Conners con Brooke Henderson.
Qui la lineup completa del Grant Thornton Invitational:
- Patty Tavatanakit e Jake Knapp
- Lydia Ko e Jason Day
- Lilia Vu e Tony Finau
- Nelly Korda e Denny McCarthy
- Jessica Korda e Bud Cauley
- Brooke Henderson e Corey Conners
- Andrea Lee e Billy Horschel
- Charley Hull e Daniel Berger
- Lottie Woad e Luke Clanton
- Lexi Thompson e Wyndham Clark
- Jennifer Kupcho e Chris Gotterup
- Rose Zhang e Michael Kim
- Lauren Coughlin e Andrew Novak
- Maja Stark e Neal Shipley
- Angel Yin e Tom Hoge
- Megan Khang e Keith Mitchell