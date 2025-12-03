Golf, Hero World Challenge al via. Tiger Woods chiama alcuni dei migliori alle Bahamas

Con l’arrivo di Dicembre il PGA Tour affronta, come di consueto, l’Hero World Challenge, torneo invitational organizzato da Tiger Woods che mette in palio 5 milioni di dollari. La tigre californiana, tuttavia, non sarà della partita ma il field sarà stellare in ogni caso. A tornare in campo, infatti, sui fairway dell’Albany Golf Club, situato alla Bahamas, ci saranno tanti giocatori nelle prime posizioni del World Golf Ranking.

Tra questi saranno presenti Scottie Scheffler, di ritorno dopo un lungo stop (è dal Procore Championship di settembre che non si fa vedere in gara), Jordan Spieth, fermo dal FedEx St. Jude Championship di ottobre quando si classificò T38, J.J. Spaun , Andrew Novak e Chris Gotterup che debuttano nel torneo insieme a Wyndham Clark e Brian Harman, major champion (rispettivamente lo U.S. Open nel 2023 per il primo e il The Open Championship sempre nel 2023).

I 20 giocatori si daranno battaglia in un campo par 72 lungo 7,449 yards (6.811 metri). A difendere il titolo sarà il n.1 del mondo Scottie Scheffler che qui vinse le ultime due edizioni, la prima nel 2022-2023 davanti a Sepp Straka e Justin Thomas, e la seconda l’anno scorso davanti al coreano Tom Kim e sempre Justin Thomas.

Tra i past champion l’Hero World Challenge annovera il norvegese Viktor Hovland, anche lui vincitore per due volte di fila alle Bahamas, lo spagnolo Jon Rahm, lo svedese Henrik Stenson, il nipponico Hideki Matsuyama, Tiger Woods stesso (record di vittorie con ben 5 titoli qui) e il fijano Vijay Singh. Tra questi, solamente Matsuyama prenderà parte anche a questa edizione e sarà accoppiato per i primi due giorni proprio a Wyndham Clark.

Tra gli altri partecipanti si annovera Robert MacIntyre, fresco vincitore di Ryder Cup con il team Europe insieme a Sepp Straka e Justin Rose, anche loro presenti all’Albany Golf Club.