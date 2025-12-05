Golf, classifica molto corta all’Hero World Challenge. Scheffler insegue ad un colpo dai leader

Cambiano i nomi (e non tutti) ma c’è sempre un quintetto in testa all’Hero World Challenge, torneo organizzato da Tiger Woods che mette in palio 5 milioni di dollari e che si sta disputando alle Bahamas sui fairway dell’Albany Golf Club.

A guidare la classifica dopo le prime due giornate ci sono 4 americani, Cameron Young, Akshay Bhatia, Wyndham Clark e J.J. Spaun, e un giapponese, Hideki Matsuyama, giá vincitore qui nel 2016 davanti allo svedese Henrik Stenson. Il quintetto è in testa a -10 con un solo colpo di vantaggio su Alex Noren (-6 di giornata), Scottie Scheffler e Sepp Straka (entrambi con un -3 oggi) in T6 a -9.

Chiudono la top 10 Justin Rose in solitaria in 9ª posizione a -9 e Harris English e Corey Conners a -7 in T10. Dalla decima piazza in poi il leaderboard è così composto: Billy Horschel e Keagan Bradley in T12 a -5, Robert MacIntyre e Andrew Novak in T14 a -4, Sam Burns in 16esima a -3, Brian Harman e Aaron Rai a -2 in T17 e gli unici sopra par Jordan Spieth (19esimo a +1) e Chris Gotterup (ultimo a +3 sul totale).

La lotta per il primo posto è, dunque, più serrata che mai. In lizza per il titolo ci sono tanti nomi che, nel giro di una sola giornata, possono guadagnare o perdere diverse posizioni. Tre su cinque sono i leader rimasti in testa dalla prima giornata: Clark, Spaun e Bhatia. Scheffler e Straka, invece, davanti insieme al terzetto dopo 18 buche, hanno girato nella giornata odierna con un colpo in più rispetto agli avversari e si trovano così a dover rincorrere.

Spazio, da domani, per il moving day e quindi per il round più movimentato che ci sia.