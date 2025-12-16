Tennis
Gli italiani scelgono le esibizioni prima degli Australian Open: dove giocheranno Sinner, Musetti e Berrettini
Nei giorni immediatamente antecedenti gli Australian Open 2026 di tennis si svolgeranno diversi incontri e tornei di esibizione in preparazione al primo torneo stagionale del Grand Slam: ad aprire le danze sarà Jannik Sinner, che sabato 10 gennaio sfiderà l’iberico Carlos Alcaraz a Seul, in Corea del Sud.
Nella settimana successiva si terrà, in contemporanea con le qualificazioni, l’Opening Week degli Australian Open, in cui sono previsti altri incontri con gli italiani protagonisti: martedì 13 gennaio Lorenzo Musetti sfiderà il tedesco Alexander Zverev, mentre venerdì 16 gennaio Jannik Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime.
Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio, inoltre, si giocherà anche il Kooyong Classic, una serie di esibizioni che vedranno protagonisti anche gli azzurri Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini: il toscano certamente non giocherà nel primo giorno, essendo impegnato nella già citata Opening Week degli Australian Open.
CALENDARIO ESIBIZIONI SINNER, MUSETTI E BERRETTINI
10 gennaio: esibizione, Sinner-Alcaraz a Seul in Corea del Sud
13 gennaio: Opening Week Australian Open 2026, Musetti-Zverev
16 gennaio: Opening Week Australian Open 2026, Sinner-Auger-Aliassime
13-15 gennaio: Kooyong Classic, esibizioni da definire di Musetti e Berrettini