Run2U
Giuseppe Gravante: l’allievo di Baldini che sta riscrivendo il mezzofondo italiano a Run2u n° 46
In questa puntata n. 46 di Run2u abbiamo l’onore di ospitare Giuseppe Gravante, uno degli atleti più sorprendenti del panorama italiano. Classe 2001, nato a Guastalla, Giuseppe non proviene da una famiglia sportiva: ha iniziato a correre quasi per caso a 17 anni, dopo aver vinto una campestre scolastica. Da quel momento la sua vita è cambiata.
Oggi è un mezzofondista completo, tesserato per la Calcestruzzi Corradini Excelsior, e allenato da un gigante dell’atletica: Stefano Baldini, oro olimpico in maratona.
Negli ultimi anni Gravante ha costruito una progressione impressionante:
• 800 m: 1’47”60 (2024, Rubiera)
• 1500 m: 3’42”02 (Gavirate 2023)
• 5000 m: 13’50”70 (Cernusco 2025)
• 10.000 m: 29’23”37 (Rubiera 2024) – titolo regionale
• Argento ai tricolori Promesse e bronzo assoluto indoor
• Vittoria al Giro Podistico di Pordenone 2025
• Esperienza agli Europei U23 nei 1500 m
In questa intervista racconta:
• La sua crescita sotto la guida di Baldini
• La trasformazione da talento acerbo a atleta competitivo
• La gestione della gara e delle emozioni
• Il suo sogno di fare dell’atletica un lavoro
• La sfida di competere negli 800, 1500, 5000 e 10000 ad alti livelli
Giuseppe sta vivendo una progressione impressionante, fatta di miglioramenti continui, podi pesanti, un argento tricolore e un bronzo europeo U23 sfiorato.
Una storia autentica, giovane e piena di fame sportiva.Una storia che merita di essere ascoltata.
Un viaggio dentro la testa e le gambe di un atleta giovane, determinato e pronto a diventare una delle voci nuove dell’atletica italiana.
Episodio completo – Run2u, puntata 46
