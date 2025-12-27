Coppa del Mondo
Giorgia Collomb spezza la serie negativa e si qualifica nel gigante di Semmering
Con il 27° posto al termine della prima manche nel gigante di Semmering, in Austria, Giorgia Collomb è tornata a qualificarsi per la seconda run in Coppa del Mondo dalle Finali di Sun Valley della scorsa stagione, gara alla quale erano qualificate soltanto in 29.
In quell’occasione l’azzurra fu 14ma, andando a punti (riservati alle prime 15). Per ritrovare la qualifica in una consueta gara di Coppa del Mondo, invece, bisogna tornare indietro allo slalom di Killington del 1° dicembre 2024, quando fu 16ma, nella stessa località in cui il giorno prima era stata anche 19ma in gigante.
Da quelle due gare, escludendo le Finali di Coppa del Mondo precedentemente citate, fino ad oggi erano trascorse 18 gare di Coppa del Mondo senza riuscire a disputare la seconda manche, con 3 uscite di scena nella prima manche e ben 15 run al di fuori delle prime 30.
PRECEDENTI COLLOMB IN COPPA DEL MONDO
16-12-2025 Courchevel FRA Slalom DNF1
07-12-2025 Tremblant CAN Gigante DNQ
06-12-2025 Tremblant CAN Gigante DNQ
30-11-2025 Copper Mountain, CO USA Slalom DNQ
29-11-2025 Copper Mountain, CO USA Gigante DNQ
23-11-2025 Gurgl AUT Slalom DNQ
15-11-2025 Levi FIN Slalom DNF1
25-10-2025 Soelden AUT Gigante DNQ
25-03-2025 Sun Valley USA Gigante 14
23-02-2025 Sestriere ITA Slalom DNQ
22-02-2025 Sestriere ITA Gigante DNF1
21-02-2025 Sestriere ITA Gigante DNQ
30-01-2025 Courchevel FRA Slalom DNQ
21-01-2025 Kronplatz ITA Gigante DNQ
14-01-2025 Flachau AUT Slalom DNQ
05-01-2025 Kranjska Gora SLO Slalom DNQ
04-01-2025 Kranjska Gora SLO Gigante DNQ
29-12-2024 Semmering AUT Slalom DNQ
28-12-2024 Semmering AUT Gigante DNQ
01-12-2024 Killington USA Slalom 16
30-11-2024 Killington USA Gigante 19
23-11-2024 Gurgl AUT Slalom DSQ2
16-11-2024 Levi FIN Slalom DNQ
26-10-2024 Soelden AUT Gigante DNQ