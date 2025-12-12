Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli ha una nuova allenatrice: arriva una guru dall’Uzbekistan a Fabriano

Sofia Raffaeli ha una nuova allenatrice: sbarca a Fabriano Amina Zaripova, presentata ad Ancona in occasione del Campionato Nazionale d’Insieme Gold di ginnastica ritmica, previsto nel fine settimana al Palaprometeo: sarà la coach della squadra marchigiana e delle sue atlete della Nazionale, tra cui proprio Raffaeli.

Come allenatrice Zaripova, nata nel 1976 a Tchirtchik, in Uzbekistan, ha seguito in passato, tra le altre, le russe Alexandra Ermakova e Yana Lukonina, ma soprattutto Margarita Mamun, campionessa olimpica a Rio 2016, e poi Daria Trubnikova. Nel 2023 ha iniziato a collaborare con la Nazionale cinese.

All’ANSA Sofia Raffaeli rivela: “Abbiamo già iniziato a lavorare intensamente. Ho trovato subito con lei una bella sintonia e stiamo montando i nuovi esercizi che non vedo l’ora di farvi vedere. Amina è una tecnica dalle mille risorse, conosce tante persone nell’ambiente della ritmica e sono sicura che ci darà una grande mano“.