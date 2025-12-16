Gigi Donnarumma è il miglior portiere del mondo! Ricevuto il Best Fifa Award

Gianluigi Donnarumma ha ricevuto il Best Fifa Award come miglior portiere del 2025. Il prestigioso riconoscimento da parte della Federazione Internazionale è stato assegnato al numero 1 e capitano della Nazionale Italiana, che a settembre aveva ricevuto il premio Yashin per la seconda volta dopo aver contribuito alla conquista della Champions League da parte del PSG.

L’estremo difensore del Manchester City ha già avuto modo di mettersi in luce in Premier League e sta convincendo nella nuova avventura con la squadra inglese, dopo aver lasciato la formazione francese all’ultimo giorno di mercato. Il 26enne ha ricevuto il premio a otto anni di distanza da Gianluigi Buffon, esprimendo la propria soddisfazione: “Un vero onore. Sono molto contento, spero di continuare così e fare ancora di più“.

A selezionare Donnarumma è stata una giuria internazionale composta da allenatori e capitani delle nazionali maschili e giornalisti, oltre ai voti dei tifosi sul sito ufficiale della Fifa. Il portiere è stato inserito nella top-11 della Fifa, ovvero la miglior formazione scelta dal massimo organo mondiale: Mendes, van Dijk, Pacho e Hakimi sono i migliori difensori; Pedri, Vitinha, Bellingham, Palmer i migliori centrocampisti; Yamal e Dembelé i migliori attaccanti. Lo stesso Dembelé ha ricevuto il premio come miglior giocatore in assoluto, dopo aver già conquistato il Pallone d’Oro.