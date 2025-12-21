Ciclismo
Ciclocross, Giel Lejeune s’impone nella gara Juniores di Coppa del Mondo a Koksijde. Grigolini in Top 5
La sesta tappa della Coppa del Mondo di ciclocross inizia con la gara Juniores maschile. A Koksijde Giel Lejeune conquista il successo finale grazie ad uno sprint impeccabile, Filippo Grigolini si conferma nel novero dei migliori e conclude la sua prestazione in quinta posizione.
Il belga, alla prima affermazione stagionale, nel finale si fa trovare pronto, piazza la stoccata vincente e brucia i compagni di fuga con il tempo di 45’05”. Al secondo posto, battuto di pochi centimetri, si piazza l’olandese Delano Heeren, mentre il suo connazionale Cas Timmermans è terzo con un secondo di ritardo.
Filippo Grigolini parte bene, si porta in testa nella prima parte di gara, ma perde progressivamente contatto dal trenino di testa e chiude la sua prova in quinta posizione con il tempo di 45’53” e un ritardo di 48” dal vincitore. Conquista il sesto posto Patrik Pezzo Rosola che termina la sua prova con un distacco di 50”.
Francesco Dell’Olio taglia il traguardo in 48’20’‘, tempo che gli vale la quindicesima posizione, mentre Tommaso Cingolani è ventesimo con 48’40”. Chiude la sua performance in ventiduesima posizione Giovanni Bosio che accusa un ritardo di quasi quattro minuti dal primo classificato.