Giada D’Antonio si qualifica col n.70 nel gigante di Nor-Am, ma distacco importante: possibile rimonta

Giada D’Antonio ha fatto il proprio debutto nella Nor-Am Cup, competizione che può essere considerata l’equivalente della Coppa Europa in Nord America (sono i circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo di sci alpino). La grande promessa del movimento tricolore è stata subito chiamata a fare un ulteriore salto di qualità dopo aver vinto i due slalom FIS di Schilthorn ed essersi distinta anche nel gigante FIS di Pfelders (settima piazza).

La 16enne è scesa in pista oggi a Copper Mountain (USA) con un numero altissimo (come le era già successo in Svizzera il 19-20 novembre), ma ha dimostrato ancora una volta il suo talento e con il pettorale 70 è riuscita a chiudere la prima manche del gigante in 29ma posizione. Il ritardo dalla vetta è però importante, visto che si tratta di 5.30 secondi dalla statunitense Kjersti Moritz, che vanta ben 1.59 sulla connazionale Mary Bocock, 2.23 sulla canadese Sarah Bennett e 2.29 su Liv Moritz.

La nostra portacolori avrà la possibilità di rimontare nella seconda manche: è lontana 1.92 dalla top-10 e 72 centesimi dalla top-20, tagliare il traguardo in una buona posizione le permetterebbe di raccogliere punti preziosi per abbassare il pettorale in vista dei prossimi eventi, anche in ottica di un non così lontano debutto in Coppa Europa. La prima delle non nordamericane è l’austriaca Franziska Gritsch, settima a 2.47 e appena davanti alla nostra Francesca Fanti (ottava a 2.53).

Le altre italiane: Anna Trocker 12ma a 3.54, Cecilia Pizzinato 22ma a 4.76, Margherita Sala non ha terminato la prova. Ricordiamo il programma di Copper Mountain: dopo la seconda manche odierna, mercoledì 10 dicembre si disputerà un altro gigante e per giovedì 11 dicembre sono annunciati due slalom.