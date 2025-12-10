Giada D’Antonio mette nel mirino la top10 nel secondo gigante in Nor-Am. Brilla Anna Trocker

Giada D’Antonio ha fatto il proprio ritorno sulle nevi di Copper Mountain (USA), dove ieri si era resa protagonista di un’eccellente prestazione nel primo gigante della Nor-Am Cup, l’equivalente della Coppa Europa in Nord America (sono i circuiti al di sotto della Coppa del Mondo). La grande promessa dello sci alpino italiano, che era stata capace di chiudere gara-1 in undicesima posizione dopo aver rimontato diciotto posizioni nella seconda manche, si è rimessa in gioco nella seconda prova tra le porte larghe in Colorado.

La 16enne campana, scesa con il pettorale numero 22 (decisamente migliore rispetto al 70 di ventiquattro ore fa), ha chiuso in 17ma posizione con il tempo di 1:07.20. Si è trattato di un salto di qualità dopo la 29ma piazza della prima manche di ieri, con la speranza che l’azzurra sappia confezionare una nuova rimonta nella seconda parte di gara, in programma alle ore 20.15 italiane. La nostra portacolori ha accusato un ritardo di 3.14 secondi dalla statunitense Mary Bocock, che ha siglato il crono di 1:04.06, precedendo di 79 centesimi la canadese Arianne Forget e di 82 centesimi la svedese Sara Rask.

Giada D’Antonio si trova al momento a 77 centesimi dalla top-10, chiusa dalla statunitense Paige Dehart. Indubbiamente il talento è di spessore e si sta mettendo in luce anche a un livello superiore, dopo aver vinto due giganti FIS ed essersi piazzata in top-10 in un gigante FIS durante il mese di novembre, in vista di un ormai vicino debutto in Coppa Europa.

La trasferta di Copper Mountain sta mettendo in evidenza anche le notevoli doti di Anna Trocker, classe 2008 che ieri si era resa protagonista di una brillante quinta piazza e che nella prima manche odierna si è ripetuta. La 17enne è infatti quinta (1:05.38), a 1.32 secondi dalla leader e a mezzo secondo dal provvisorio terzo gradino del podio. Niente seconda manche per Cecilia Pizzinato (31ma), Margherita Sala non ha terminato la prova.