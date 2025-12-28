Giada D’Antonio merita subito un’altra chance in Coppa del Mondo! Poi la gavetta della Coppa Europa per abbassare i pettorali

Giada D’Antonio ha offerto sprazzi di talento davvero rimarchevole e apprezzabile in occasione dello slalom di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nell’ultimo mese si era parlato a lungo della promettente 16enne campana, considerata un vero e proprio prodigio dagli addetti ai lavori e con un potenziale in grado di poter emergere nei contesti più importanti.

Tutto confermato nei primi due settori della disastrata pista austriaca, caratterizzata da buche marcate e da solchi diventati sempre più profondi con i vari passaggi delle atlete. Scesa con il pettorale numero 70, la sciatrice di San Sebastiano al Vesuvio non si è tirata indietro in occasione del suo debutto nel massimo circuito internazionale itinerante: ha attaccato in maniera vibrante ed era in piena corsa per rientrare tra le migliori trenta.

Un errore commesso nel terzo intermedio l’ha portata fuori dal tracciato e le ha impedito di battagliare per la qualificazione alla seconda manche, traguardo che sarebbe stato davvero sontuoso considerando che si trattava del suo primo ballo in società e che è scesa con un pettorale altissimo in condizioni tutt’altro che ideali. Accogliamo con favore l’ardore, la caparbietà e la tenacia, miste a delle acclarate doti tecniche che lasciano intravedere importanti margini di miglioramento e un potenziale sconfinato.

La ribattezzata Pantera ha mostrato gli artigli e merita subito un’altra chance in Coppa del Mondo, magari già nel weekend del 3-4 gennaio, quando si disputeranno un gigante e uno slalom a Kranjska Gora: sulla pista slovena partirebbe ancora con pettorali molto alti, ma avrebbe la possibilità per mettersi nuovamente in mostra, sperando che le condizioni della neve siano migliori rispetto alla Panorama di oggi, che ha tenuto soltanto per le big e ha complicato la vita a tante interprete (solo 40 su 79 sono giunte all’arrivo).

Sarà poi importante fare gavetta in Coppa Europa, dove Giada D’Antonio non ha mai gareggiato. Il circuito minore alle spalle della Coppa del Mondo serve per accumulare esperienza e anche per abbassare il pettorale, fondamentale per essere davvero competitivi al piano di sopra. Ci sarà spazio per due giganti sulle nevi italiane di Sestriere (9-10 gennaio) e per due slalom a Chamonix (Francia, 23-24 gennaio), poi due giganti a Oberioch (Germania) il 7-8 febbraio, nel weekend in cui incominceranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. E se la convocazione per i Giochi non fosse soltanto un sogno?