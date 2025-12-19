GARA PAZZA! Jan Zabystran vince il superG della Val Gardena, beffato Odermatt! Esplode Franzoni, immenso Innerhofer!

La Val Gardena regala sempre clamorose sorprese. Succede di tutto nel superG odierno sulla Saslong, con la clamorosa vittoria da parte del ceco Jan Zabystran, che regala il primo storico successo alla sua Nazione in Coppa del Mondo. Una prestazione incredibile da parte del ceco, che ha negato così il bis a Marco Odermatt, vincitore ieri in discesa. Grande festa, però, anche per l’Italia grazie al primo podio in carriera di Giovanni Franzoni, che finalmente sboccia sulle nevi di casa con uno splendido terzo posto.

Semplicemente qualcosa di impensabile quello che è riuscito a fare Zabystran, che ha fatto segnare il miglior tempo nel primo e nell’ultimo intermedio, proprio la zona di pista che ha fatto la differenza con Odermatt. Infatti il ceco ha guadagnato quasi quattro decimi all’elvetico, imponendosi alla fine con 22 centesimi di vantaggio.

Sempre all’uscita dai Ciaslat. anche Franzoni è stato superlativo, facendo segnare il secondo intermedio, vicinissimo al ceco. Alla fine l’azzurro ha concluso al terzo posto a 37 centesimi da Zabystran. Un podio che sa di definitiva consacrazione per un talento che a livello giovanile ha ottenuto risultati straordinari e che cercava la definitiva consacrazione tra i grandi. Meraviglioso e molto toccante il momento al traguardo, con la dedica di Franzoni al compagno di squadra ed amico Matteo Franzoso, scomparso quest’estate negli allenamenti in Cile.

Proprio come ieri in discesa libera sfuma il podio per il francese Nils Allegre, quarto al traguardo con un ritardo di 44 centesimi dal vincitore. Dietro di lui il compagno di squadra Matthieu Bailet, che va a confermare la gara pazza e con il pettorale numero 43 si inserisce al quinto posto a 47 centesimi dalla vetta.

L’Italia sorride anche con il sesto posto dell’eterno Christof Innerhofer (+0.53), che a 41 anni riesce a conquistare un risultato tra i primi dieci quasi tre anni dopo l’ultima volta. Il veterano azzurro ha preceduto l’austriaco Daniel Hemetsberger (+0.68) e lo svizzero Stefan Rogentin (+0.71). A completare la Top-10 ci sono gli austriaci Vincent Kriechmayr (+0.72) e Raphael Haaser (+0.74).

Ad un passo dai primi dieci ha concluso Mattia Casse (+0.80), che aveva trionfato proprio nel superG dello scorso anno. Il piemontese ha perso tanto dal Ciaslat al traguardo, perdendo i decimi necessari per provare anche a lottare per il podio. Ancora più indietro al 25° posto Dominik Paris (+1.29), anche lui con troppi errori al Ciaslat. Fuori dai punti gli altri azzurri: 31° Marco Abbruzzese (+1.56), 40° Guglielmo Bosca (+1.96), 45° Benjamin Jacques Alliod (+2.22). Non hanno terminato la gara Florian Schieder e Max Perathoner.