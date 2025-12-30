Gabriele Gravina sottolinea: “Il calcio italiano è una piattaforma sociale senza eguali, il 2026 sarà l’anno in cui innovarlo”

Il calcio italiano non è solo sport: è sempre più motore sociale ed economico. La decima edizione del Bilancio integrato FIGC fotografa l’evoluzione della Federcalcio, che conta 1,5 milioni di tesserati e, limitando l’analisi al professionismo, restituisce 20,5 euro per ogni euro investito, generando un impatto socio-economico straordinario. Con ricavi diretti di quasi sette miliardi e un’incidenza sul Pil pari a 12,4 miliardi, l’ecosistema calcio prosegue il suo impegno su diritti umani, tutela ambientale e educazione: quasi un milione di studenti ha partecipato al progetto Valori in rete.

“Il calcio ha una responsabilità che va oltre la competizione“, afferma il presidente Figc Gabriele Gravina. “Abbiamo intrapreso un percorso di sostenibilità sociale e ambientale, puntando a generare valore duraturo per la comunità. Inclusione, educazione, tutela della salute e dell’ambiente rendono oggi il calcio una piattaforma sociale senza eguali“, ha sottolineato.

Sul fronte sportivo, la Nazionale italiana si prepara a un impegno cruciale: i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, obiettivo non centrato nelle ultime due edizioni. Gli azzurri di Gennaro Gattuso giocheranno la semifinale contro l’Irlanda del Nord giovedì 26 marzo a Bergamo, per poi affrontare in trasferta la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina il 31 marzo.

“Viviamo l’attesa dei playoff con serenità, consapevoli dell’importanza del traguardo“, ha spiegato due giorni fa Gravina ai Globe Soccer Awards. “Gattuso è un punto di riferimento per i ragazzi, attaccato ai colori azzurri e preparato. Il 2026 sarà l’anno per innovare il calcio italiano, superando l’indolenza e cambiando insieme il sistema“, ha concluso.