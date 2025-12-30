Furlani e Battocletti incoronati atleti dell’anno! Premio anche per Kelly Doualla

La FIDAL ha assegnato i premi di fine stagione e ha incoronato gli atleti dell’anno 2025, combinando i voti espressi da un panel di esperti (Consiglio Federale, Direzione Tecnica, selezione di giornalisti) e le preferenze del pubblico sui social federali. Non ci potevano essere dubbi su chi potessero essere l’Uomo dell’anno e la Donna dell’anno: Mattia Furlani e Nadia Battocletti, che hanno conquistato il titolo per la seconda stagione consecutiva.

Il laziale è stato incoronato dopo essersi laureato Campione del Mondo di salto in lungo sia all’aperto che in sala (senza dimenticarsi dell’argento continentale indoor e del secondo posto alle finali di Diamond League), con tanto di volo da 8.39 metri a Tokyo. La trentina ha primeggiato con al collo due medaglie iridate (argento sui 10.000 e bronzo sui 5.000 metri), accompagnate dai trionfi agli Europei di Cross e sui 10 km agli Europei di corsa su strada: su ogni terreno sa come vincere, oltre che firmare record (quello europeo dei 5 km e quelli italiani di 3000, 5000 e 10.000).

Lo scettro di stella nascente tra le donne è finito ovviamente tra le mani della fresca 16enne Kelly Doualla, capace di trionfare sui 100 metri agli Europei Under 20 contro avversarie di tre anni più grandi e di timbrare un vertiginoso 11.21. Tra gli uomini menzione meritatissima per il 22enne Francesco Pernici, che ha accarezzato la finale sugli 800 metri ai Mondiali.

Il premio alla squadra è andato inevitabilmente alla Nazionale capace di alzare al cielo la Coppa Europa per la seconda volta consecutiva sotto la guida del DT Antonio La Torre e del Presidente Stefano Mei, mentre i riconoscimenti dei master sono andati a Luigi Del Buono e Serena Caravelli.

PREMI ATLETI DELL’ANNO FIDAL

UOMO DELL’ANNO: Mattia Furlani.

DONNA DELL’ANNO: Nadia Battocletti.

SQUADRA DELL’ANNO: Italia Coppa Europa.

ASTRO NASCENTE FEMMINILE: Kelly Doualla.

ASTRO NASCENTE MASCHILE: Francesco Pernici.

MASTER UOMINI: Luigi Del Buono.

MASTER DONNE: Serena Caravelli.