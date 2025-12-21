Freestyle, la Cina domina la gara a coppie miste Aerials a Secret Garden. Sul podio anche gli Stati Uniti

Dopo le finali maschili e femminili di ieri, la seconda tappa della Coppa del Mondo di Aerials 2025-2026 è proseguita oggi con la gara a coppie miste. A Secret Garden (Cina) sono stati ancora i padroni di casa a primeggiare, portando sul podio entrambe le squadre iscritte alla fase finale.

Nello specifico, Cina 1 (Mengtao Xu, Tianma Li, Guangpu Qi) e Cina 2 (Meiting Chen, Xindi Wang, Jiaxu Sun), dopo aver completato la prima run rispettivamente in prima e seconda posizione, si sono riaffermati anche nella seconda prova, dedicata alle migliori quattro nazioni. Punteggio finale di 315.35 punti per Cina 1, seguita dai connazionali (Cina 2) che hanno concluso la prova con uno score di 308.49.

Sul gradino più basso del podio, dietro il dominio delle squadre cinesi, si piazza il team degli Stati Uniti d’America 2 (Kaila Kuhn, Ashton Salwan, Connor Cunnar) che conclude con 267.41 punti.