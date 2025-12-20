Freestyle, Cina sugli scudi negli Aerials a Secret Garden: Li Tianma e Kong Fanyu trionfano nella tappa di casa

Spettacolo in area, non lo si potrebbe definire altrimenti parlando degli Aerials, la specialità del freestyle dedicata ai salti acrobatici sulla neve. Evoluzioni da lasciare senza fiato nella seconda tappa della Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina), dopo quanto accaduto nella prima uscita stagionale a Ruka (Finlandia).

Si è assistito a un autentico dominio dei padroni di casa, in una sede tra l’altro di quello che furono i Giochi Olimpici di Pechino nel 2022. Li Tianma è riuscito a totalizzare 128.01 punti, precedendo il connazionale Qi Guangpu (120.80), campione a Cinque Cerchi tre anni fa, e lo svizzero Noé Roth (110.67), vincitore del titolo mondiale nel 2025. Un podio quindi di grande spessore tecnico. Un risultato che consente a Li di svettare nella graduatoria generale con 145 punti a precedere l’ucraino Oleksandr Okipniuk, il migliore in Finlandia e assente in questo appuntamento.

Nella gara femminile la Cina ha alzato la voce in tutti i sensi, visto il podio monopolizzato da tutte le proprie rappresentanti. Kong Fanyu si è presa la vittoria, essendo l’unica ad abbattere il muro dei 100 punti (102.17), mettendosi alle spalle le connazionali Cheng Meiting (97.45) e l’oro olimpico, Xu Mengtao (97.02). Niente da fare per il trio australiano formato da Laura Peel (quarta con 90.58), Abbey Wilcox (73.08) e Danielle Scott (55.34). Solo settima la campionessa del mondo in carica, Kaila Kuhn. Tris cinese, dunque, a guidare la fila della classifica generale con la citata Xu Mengtao a svettare con 160 punti, davanti a Chen (140) e a Kong (136).

L’appuntamento per gli Aerials è dunque dopo le festività natalizie, ovvero nel giorno dell’Epifania (6 gennaio), per la terza tappa del massimo circuito a Lac-Beauport (Canada).