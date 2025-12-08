Freestyle, Anthony e Graham firmano la doppietta australiana nei Moguls a Ruka

Doppietta australiana nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Moguls a Ruka. Dopo l’esordio di ieri, si replica sulle nevi finlandesi con il successo che è andato a Jakara Anthony e Matt Graham, che erano rimasti entrambi giù dal podio alla prima stagionale.

Nella gara femminile Jakara Anthony ha conquistato la sua ventiquattresima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la quindicesima nella specialità. L’australiana si è imposta con il punteggio di 79.89, precedendo le americane Olivia Giaccio (78.64) e Jaelin Kauf (78.08). In quarta posizione ha chiuso un’altra statunitense, Tess Johnson (76.09), che ieri era riuscita a salire sul gradino più alto del podio.

Tra gli uomini Matt Graham ha piazzato un’ottima run, concludendo con un punteggio complessivo di 81.72 e centrando così il suo quinto successo in Coppa del Mondo. L’australiano ha battuto il giapponese Ikuma Horishima (80.58), vincitore nella prima tappa di ieri. Sul podio ci sale anche il canadese Julien Viel (79.30), che ha preceduto l’americano Nick Page (77.23).

La stagione dei Moguls ha già subito le cancellazioni delle tappe di Idre Fjall e Bakuriani. Non si sa se queste gare verranno recuperate. Al momento il prossimo appuntamento di Coppa del Mondo sarà il 10 Gennaio a Val St.Come.