Francisco Cerundolo ammette: “Giocare contro Sinner è frustrante, era imbattibile a Parigi sul campo indoor”

I tennisti del massimo circuito internazionale sono nella loro preparazione in vista della nuova stagione. Jannik Sinner è alle prese con gli allenamenti a Dubai, lavorando sia dal punto di vista fisico che atletico. Un aspetto comune anche altri giocatori di alto livello. Tra questi, c’è anche Francisco Cerundolo, che ha avuto modo di affrontare il pusterese in diverse fasi della propria carriera, cogliendo quale evoluzione abbia avuto nell’ultimo biennio.

Ai microfoni di tennis365, l’argentino ha fatto delle sottolineature interessanti: “Nel 2023 era numero 5 o 6 del mondo, ora non si muove più da 1 o 2. È completamente diverso”, ha ricordato il sudamericano, pensando a quanto due stagioni fa era stato in grado di batterlo a Roma.

Ironia della sorte, Francisco ha avuto modo di giocare contro Sinner anche nel suo primo torneo dopo la sospensione di tre mesi, sempre sulla terra capitolina, e poi a Parigi a livello indoor: “Non ha punti deboli, non ci sono buchi nel suo gioco. A Roma, appena rientrato dalla squalifica, avevo un po’ più di tempo per pensare e creare qualcosa. A Parigi indoor è stato imbattibile: giocavo bene, ma ho perso 7-5 6-1. È frustrante: senti di giocare un buon tennis e poi vinci un solo game in un set“.

A detta del sudamericano, la forza dell’azzurro è nella consistenza tecnica e nella continuità: “È sempre lì. Serve benissimo, risponde ancora meglio e da fondo colpisce fortissimo. Non ti lascia tempo. Due anni fa fisicamente non era ancora a questi livelli: nei match lunghi poteva sbagliare qualcosa. Adesso non sbaglia nulla“.

E quindi come fare per batterlo? “Non ne ho idea. Quest’anno non ci sono riuscito, devo lavorare molto e farmi trovare pronto il prossimo anno. Per vincere contro di lui, come anche contro Alcaraz, devi giocare in maniera perfetta e sperare che non siano in una gran giornata“, ha concluso Cerundolo.