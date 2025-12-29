FOTO Federica Brignone: l’allenamento di oggi a Valgrisenche

Proseguono gli allenamenti sulla neve di Federica Brignone, sempre più vicina al rientro in gara: l’azzurra quest’oggi è scesa in pista a Valgrisenche, località della Valle d’Aosta al confine con la Francia. L’italiana a gennaio dovrebbe tornare al cancelletto di partenza.

Le prime date che appaiono papabili per il ritorno agonistico di Federica Brignone sono quelle delle tappe italiane della Coppa del Mondo, ovvero le gare veloci di Tarvisio, dal 15 al 18 gennaio con discesa e superG, e la gara infrasettimanale di Kronplatz, col gigante del 20 gennaio.

Federica Brignone, al momento, rischia di uscire dal primo gruppo di merito nel gigante femminile e di non partire tra le prime 7 nella prima manche della gara delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il prossimo gigante sarà quello di Kranjska Gora (Slovenia) del 3 gennaio, ma l’azzurra non ci sarà.

Prima delle Olimpiadi, come detto, si gareggerà ancora a Kronplatz (Italia) il 20 gennaio, e poi a Spindleruv Mlyn (Cechia) il 24 gennaio: Brignone dovrà tornare al cancelletto di partenza nella gara italiana, altrimenti finirebbe aritmeticamente fuori dal primo gruppo.

L’azzurra, infatti, scarta in media 62 punti a gara (nei primi 5 giganti della nuova stagione ha bruciato 309 dei 680 punti della World Cup Starting List) e già nella prossima gara slovena sarà scavalcata dalla croata Zrinka Ljutic, la quale, invece, scarta in media 28 punti a gara, ed al momento si trova a sole 6 lunghezze dall’italiana.

Circa la metà dei punti persi dall’azzurra, invece, vengono scartati dalla statunitense Paula Moltzan, che in 5 giganti ha dovuto rinunciare a 157 punti, attestandosi a quota 329, e che quindi in Slovenia avrà bisogno di una dozzina di punti per scavalcare Brignone e mettere l’italiana fuori dal primo gruppo di merito.