Flavio Cobolli si testa nella World Tennis Continental Cup a Shenzhen: una “Laver Cup” invernale in Cina

L’off-season è ormai ai titoli di coda e i tennisti del massimo circuito internazionale si preparano all’inizio della stagione 2026. Flavio Cobolli viene da un 2025 eccellente, chiuso al n. 22 del ranking ATP e impreziosito dal trionfo da protagonista in Coppa Davis contro la Spagna. Un’annata di grande maturazione per il 23enne romano, chiamato ora a confermarsi proprio sotto questo aspetto.

Costretto a una partenza in salita a causa di problemi fisici, nel corso dell’anno Flavio ha trovato la giusta continuità. Il brillante cammino a Wimbledon, concluso con i quarti di finale, e i due titoli ATP conquistati a Bucarest e Amburgo gli hanno fornito nuove consapevolezze: Cobolli è ormai un giocatore capace di ambire ai massimi livelli, pur avendo ancora ampi margini di miglioramento nel proprio tennis.

Da domani al 28 dicembre, a Shenzhen (Cina), l’azzurro potrà mettersi ulteriormente alla prova in una sorta di “Laver Cup” invernale, la World Tennis Continental Cup. Cobolli farà parte di una selezione europea composta da quattro elementi (due uomini e due donne). Insieme al classe 2002 italiano ci saranno il monegasco Valentin Vacherot, reduce da un finale di stagione straordinario culminato con il trionfo al Masters 1000 di Shanghai, la n. 2 del ranking WTA Iga Swiatek e la svizzera Belinda Bencic. Il Team World, invece, sarà formato dal russo Andrey Rublev, dalla kazaka Elena Rybakina e dai cinesi Zhizhen Zhang e Xinyu Wang.

Venerdì 26 sono in programma due singolari femminili, mentre sabato 27 e domenica 28 si disputeranno due singolari maschili, un singolare femminile e un doppio misto. Di grande richiamo, nel day-1, la sfida tra Swiatek e Rybakina. Cobolli scenderà invece in campo contro Zhang in apertura del day-2, per poi tornare protagonista in chiusura nel doppio misto in coppia con Bencic. Nell’ultima giornata andrà in scena anche la rivincita della finale di Amburgo contro Rublev, vinta dall’italiano sulla terra rossa tedesca. Non resta che godersi lo spettacolo.

WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025

Venerdì 26 dicembre (orari italiani)

10.00 Cerimonia d’apertura

A seguire Belinda Bencic-Xinyu Wang

A seguire Iga Swiatek-Elena Rybakina

Sabato 27 dicembre (orari italiani)

03.00 Flavio Cobolli-Zhizhen Zhang

A seguire Iga Swiatek-Xinyu Wang

Non prima delle 10.00 Valentin Vacherot-Andrey Rublev

A seguire Flavio Cobolli/Belinda Bencic-Zhizhen Zhang/Xinyu Wang

Domenica 28 dicembre (orari italiani)

03.00 Valentin Vacherot-Zhizhen Zhang

A seguire Belinda Bencic-Elena Rybakina

Non prima delle 10.00 Flavio Cobolli-Andrey Rublev

A seguire Valentin Vacherot/Iga Swiatek-Andrey Rublev/Elena Rybakina

A seguire Cerimonia di chiusura