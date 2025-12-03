Flavio Cobolli si preparerà in Spagna con Carlos Alcaraz: il romano pensa in grande

Si pianifica la preparazione. Flavio Cobolli ha chiuso in maniera entusiasmante il 2025. Essere protagonista a Bologna, nel percorso che ha guidato l’Italia al terzo successo consecutivo in Coppa Davis, ha dato al tennista romano ancor più consapevolezze in un anno chiuso al n.22 della classifica mondiale. In vista della prossima stagione, si seguirà una programma un po’ diversa.

Come anticipato da papà Stefano, coach di Flavio, il classe 2002 del Bel Paese affronterà meno tornei, avendo anche un ranking diverso e potendosi permettere di scegliere. E così, come riportato da MARCA, Cobolli sosterrà una parte consistente dei suoi allenamenti per il 2026 in Spagna col n.1 del mondo, Carlos Alcaraz.

Secondo la testata iberica, i due cominceranno a lavorare insieme dal 17 dicembre, al ritorno di Alcaraz dalla tournée negli Stati Uniti dove disputerà una serie di esibizioni. Carlitos sarà poi sul campo della Ferrero Tennis Academy con Flavio, che già in passato aveva frequentato la struttura. Una situazione che non si era creata nel 2024 per via dell’infortunio del tennista italiano alla spalla.

Un aspetto da considerare anche nel complicato inizio di 2025, dove l’azzurro aveva faticato molto e le sconfitte erano state diverse: cinque eliminazioni alla prima uscita dagli Australian Open a Indian Wells. A conti fatti, questo potrebbe rivelarsi un vantaggio perché Cobolli avrà pochissimi punti da difendere e, affrontando con profitto le partite, avrebbe modo di scalare ulteriormente il ranking ATP e magari avvicinare la top-10.