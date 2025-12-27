Flavio Cobolli sconfitto all’esordio da Zhang nella World Tennis Continental Cup 2025, stop anche per Swiatek

Flavio Cobolli ha esordito con una sconfitta nella seconda giornata della World Tennis Continental Cup, un torneo di esibizione a squadre che si svolgerà fino a domani sul veloce indoor di Shenzhen, in Cina. Ispirato al modello della Laver Cup, l’evento vede due squadre rappresentare il Vecchio Continente e il resto del mondo in una competizione per la conquista del successo.

Cobolli, n.22 del ranking, ha affrontato il cinese Zhang Zhizhen, attualmente al n.415 ATP ed ex n.31 del ranking, perdendo con il punteggio di 7-6 6-3. Si tratta di una partita in cui il romano ha motivi per cui rammaricarsi, avendo mancato ben 10 palle break nel computo complessivo. Il punteggio finale risulta, per questo, un po’ ingannevole rispetto a quanto si è visto in campo. Tuttavia, i meriti di Zhang risiedono nella sua capacità di giocare meglio nei momenti cruciali.

Questo è stato il tema centrale del confronto. Flavio ha avuto l’opportunità di prendere il comando nel primo set, ma Zhang si è dimostrato abile nel mantenere il servizio, trovando sempre la soluzione adeguata. Ciò è accaduto in modo ancor più evidente nel tie-break, dove le imprecisioni del 23enne italiano hanno compromesso il parziale.

Nel secondo set, Cobolli si è trovato in vantaggio 0-40 nel primo game, ma non è riuscito neppure in questa occasione a strappare il turno di servizio al suo avversario. Ironia della sorte, nel gioco successivo, Zhang ha ottenuto il punto in una condizione di punteggio identica a suo favore. Questo strappo si è rivelato decisivo, nonostante gli sforzi di Flavio per rimettere in carreggiata la partita. Nel settimo game, infatti, sul 15-40 e altri due break-point a disposizione, nulla da fare: il servizio del cinese si è rivelato micidiale. Così, con il punteggio di 6-3, la partita si è conclusa.

Poco dopo è scesa in campo la n.2 del mondo, Iga Swiatek, che si è scontrata con la cinese Wang Xinyu (n.57 WTA). L’esito è stato sorprendente. La polacca, infatti, non ha confermato i favori del pronostico, ed è stata battuta dalla padrona di casa col punteggio di 6-2 6-3. In questo modo, Team World si è portato in vantaggio 4-2, considerando quanto accaduto ieri.

Il day-2, però, non si è ancora completato dal momento che lo schedule prevede il match tra il monegasco Valentin Vacherot (n.31 del mondo) e il russo Andrey Rublev (n.16 ATP) e poi il doppio misto che vedrà coinvolti Cobolli e Zhang, in coppia rispettivamente con la svizzera Belinda Bencic e la già citata Wang Xinyu.