Flavio Cobolli incomincia la stagione! Doppia sfida in Cina per scaldare i motori, poi Rublev all’orizzonte

Flavio Cobolli si appresta a fare il proprio ritorno in campo a poco più di un mese di distanza dal trionfo in Coppa Davis: era il 25 novembre quando il romano ebbe la meglio sullo spagnolo Jaume Munar e portò a casa il punto decisivo per la conquista dell’Insalatiera. Il numero 22 del mondo ha festeggiato degnamente l’affermazione di Bologna e si è poi dedicato anche a una serie di allenamenti con lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma ora è arrivato il momento di riprendere confidenza con l’agonismo in vista della nuova stagione.

Il 23enne ha scelto la World Tennis Continental Cup per rimettersi in gioco e scalare il motore, anche perché gli Australian Open sono sempre più vicini (il primo Slam della stagione incomincerà il 18 gennaio). Flavio Cobolli esordirà nella notte italiana di sabato 27 dicembre (ore 03.00) sul cemento di Shenzhen (Cina) contro il padrone di casa Zhang Zhizhen (numero 415 del ranking ATP). Esordio sulla carta molto morbido per l’azzurro, impegnato in una competizione che ricalca il modello della Laver Cup.

La World Tennis Continental Cup si è aperta oggi con il successo della svizzera Belinda Bencic (numero 11) sulla cinese Wang Xinyu (numero 57) con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5 (ha rimontato 3-5 nel match tie-break), poi a seguire la polacca Iga Swiatek (numero 2) ha regolato la kazaka Elena Rybakina (numero 5). Team Europe conduce così per 2-0 su Team World. L’evento di esibizione si struttura si tre giorni, 10 partite e 8 giocatori, inseriti all’interno di due squadre, anche se la distribuzione tra Team Europe e Team World è stata trattata in maniera un po’ “libera” rispetto alle convenzioni geografiche classiche.

Cobolli giocherà stanotte in singolare e poi, nel secondo match dalle ore 10.00 (dopo Vacherot-Rublev), nel doppio misto in coppia con Bencic contro Zhang/Wang. L’azzurro proverà a portare a casa due punti per Team Europe, salvo poi tornare in campo domenica 28 dicembre (ore 10.00) per il big match contro il russo Andrey Rublev.