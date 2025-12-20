Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz si allenano insieme in Spagna: ‘penitenza’ per il romano

Ci si diverte a Murcia, anche per mettersi alle spalle le tante chiacchiere delle ultime ore. E’ un po’ questo lo spirito con cui Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli stanno condividendo i loro allenamenti in Spagna, pensando alla ripresa della stagione del massimo circuito internazionale del tennis.

L’iberico è finito sotto le luci dei riflettori dopo l’annuncio della separazione col suo coach storico, Juan Carlos Ferrero. Una rottura che ha alimentato non poche discussioni tra gli addetti ai lavori, specialmente in un momento così particolare dell’annata in cui si pianifica il lavoro annuale. Reduce da un 2025 in cui il funambolo spagnolo ha conquistato otto titoli , tra cui due Slam ( Roland Garros e US Open ), è tornato al primo posto del ranking mondiale e ha messo a referto un totale di 71 vittorie e solo 9 sconfitte, si vedrà quali saranno le conseguenze in campo.

A guidare Carlitos, per il momento, sarà Samuel Lopez, che aveva affiancato Ferrero nell’ultimo anno, offrendo un ottimo contributo. Da capire come andrà a rimodellarsi il team, in previsione di un nuovo arrivo. In tutto questo, Cobolli ha la possibilità nuovamente, ricordando il 2023, di potersi preparare col n.1 del mondo, ricordando la sua grande chiusura di stagione suggellata dal trionfo in Coppa Davis con l’Italia a Bologna, in finale contro la Spagna priva del murciano perché infortunato.

Ebbene, in un clima sereno e goliardico, sui canali social del tennista romano è stata postata una storia con la scritta “Se paga”, in riferimento a una scommessa persa in campo con lo spagnolo. Il padre e coach di Flavio, Stefano, ha poi pubblicato il video con la penitenza: il classe 2002 nostrano ha dovuto prendere Alcaraz sulla schiena e portarlo in giro per il campo, tra le risate di tutti.

VIDEO PENITENZA COBOLLI-ALCARAZ