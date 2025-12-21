Flavio Cobolli dopo l’allenamento con Alzaraz “Le due ore con lui sono volate, mi sta dando tanti consigli”

È stata una stagione di grande livello quella conclusa da Flavio Cobolli. Il romano è riuscito a raggiungere la diciassettesima posizione del ranking ATP, al termine di un anno che lo ha visto trionfare a Bucarest ed Amburgo. Da non dimenticare però neanche il quarto di finale conquistato a Wimbledon e per ultima, la Coppa Davis vinta da assoluto protagonista.

L’italiano ha più volte dichiarato che l’obiettivo del 2026 sarà quello di entrare per la prima volta nella top 10, risultato non impossibile visti i miglioramenti importanti dell’azzurro. La preparazione del nativo di Firenze sta proseguendo nel migliore dei modi e nella giornata di ieri l’azzurro ha avuto la possibilità di allenarsi con il numero uno al mondo.

Al termine della partita amichevole con Carlos Alcaraz, Cobolli ha così parlato al TG1 di questa esperienza: “Le due ore di allenamento con Alcaraz sembrano 20 minuti, quando le fai con qualche altro giocatore sembrano 2 ore. Lui ovviamente mi sta dando tanti consigli e anche se non me li dice io li apprendo”.

Il romano poi, come riportato da Ubitennis, ha analizzato il livello del suo tennis: “In cosa devo migliorare nel 2026? Secondo il mio team su tutto. Mi reputo molto forte in alcuni aspetti, ma so che ho tanti margini di miglioramento e tante cose su cui devo migliorare molto”.