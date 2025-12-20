Finals badminton Hangzhou, Christo Popov è l’unico europeo a raggiungere una finale

Penultima giornata di gare per le Finals di badminton, competizione che si sta svolgendo ad Hangzhou in Cina. È tempo di semifinali per stabilire quali saranno le sfide che designeranno i vincitori delle diverse categorie curioso notare come il francese Christo Popov sia l’unico europeo ad aver raggiunto una finale, nel singolare maschile.

Il francese Christo Popov impiega poco meno di un’ora per entrare in finale. Il transalpino stronca la resistenza del giapponese Kodai Naraoka 21-19 21-8. Saranno due outsider a giocarsi la sfida per il titolo di domani. Nella seconda semifinale il cinese Shi Yu Qi s’impone 21-16 21-13 sul tailandese Kunlavut Vitidsarn, prima testa di serie.

Nel singolare femminile la coreana An Se Young, testa di serie numero 1, regola 21-15 21-12, in trentotto minuti, la giapponese Akane Yamaguchi, quarta favorita del tabellone. Sarà una finale tutta asiatica quella in programma domani perché la cinese Wang Zhi Yi, numero 2 del seeding, piega la resistenza della thailandese Ratchanok Intanon 15-21 21-17 21-11 in un’ora e sedici minuti di gioco.

Nela prima semifinale del doppio maschile la coppia coreana Kim Won Ho/ Seo Seung Jae travolge 21-9 21-11 il tandem indonesiano Sabar Karyaman Gutama/ Moh Reza Pahlevi Isfahani. A sfidarli in finale saranno Liang Wei Keng/ Wang Chang. I cinesi rimontano gli indiani Satwiksairaj Rankireddy/ Chirag Shetty 10-21 21-17 21-13 in un’ora e tre minuti.

Sarà una sfida Giappone-Corea ad assegnare il titolo di doppio femminile. Le nipponiche Yuki Fukushima/ Mayu Matsumoto regolano la coppia malese Tan Pearly/ Thinaah Muralitharan 21-19 21-13 e si giocheranno la vittoria contro Baek Ha Na/ Lee So Hee. Le coreane piegano le cinesi Liu Sheng Shu/ Tan Ning 15-21 21-16 21-19 al termine di un’autentica battaglia.

La Cina è protagonista anche nel doppio misto. Feng Yan Zhe/ Huang Dong Ping escono alla distanza per battere 22-20 17-21 21-9 i nipponici Hiroki Midorikawa/Natsu Saito e accedono alla sfida decisiva contro i connazionali Jiang Zhen Bang/ Wei Ya Xin. I cinesi domano in tre set i malesi Chen Tang Jie/ Toh Ee Wei 9-21 21-11 21-17.