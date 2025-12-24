Fernando Alonso è sicuro: “Nel 2026 avremo il pacchetto migliore. Vincere subito? Vedremo…”

Fernando Alonso si prepara per quella che, molto probabilmente, sarà la sua “Last dance”. Il pilota classe 1981, infatti, si appresta a disputare un nuovo campionato a 45 anni, non certo un’età semplice per rimanere al massimo della competitività. Ad ogni modo lo spagnolo ha, per anni, pazientato perchè questo momento arrivasse. Nel prossimo Mondiale di Formula Uno ci saranno tutti gli ingredienti per puntare nuovamente in alto.

Gli investimenti per la scuderia inglese sono stati folli negli ultimi anni con il fiore all’occhiello dell’approdo del “genio della tecnica” Adrian Newey. L’ingegnere inglese potrebbe davvero fare la differenza con il nuovo regolamento tecnico e, assieme a Enrico Cardile, potrebbe infiocchettare una Aston Martin quanto mai prestazionale da mettere nelle mani di un Fernando Alonso che, da anni, aspettava questa ultima grande chance.

“Così come quando firmai l’ultimo contratto, anche oggi penso che nel 2026 avremo il miglior pacchetto – sentenzia il due volte campione del mondo – La fabbrica è completata. La galleria del vento è nuova di zecca e pronta. La stiamo già usando. “Abbiamo con noi Adrian Newey, Andy Cowell, Enrico Cardile. Abbiamo persone fantastiche e grandi talenti in fabbrica. Dobbiamo solo mettere tutto a posto e assicurarci che tutte quelle strutture siano nuove”.

Dato che la scuderia inglese, a detta di Alonso, dispone del migliore pacchetto, potrà vincere già nel 2026? “Le persone sono nel sistema solo da pochi mesi. Questi pochi mesi saranno sufficienti. Abbiamo bisogno di un’intera stagione per mettere tutto insieme. Questo è il punto. Non so se Aston Martin avrà successo. Per me però questo è una garanzia. La domanda più importante è: quando? Questo è ciò che tutti noi cerchiamo di fare. Ovvero farle avere successo il prima possibile”.