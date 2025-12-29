Federico Pellegrino: “Sono contento di essere davanti. La condizione c’è da metà novembre”

Federico Pellegrino ha chiuso in decima posizione la 10 chilometri in tecnica classica con partenza a intervalli di Dobbiaco, valevole come seconda gara del Tour de Ski 2025-2026. L’esperto fondista valdostano aveva cominciato la ventesima edizione della kermesse con una dodicesima piazza nella sprint a skating di ieri e occupa attualmente l’ottavo posto nella classifica generale della manifestazione con un gap di 19 secondi dalla zona podio.

“È un buon risultato, negli ultimi anni in classico mi mantengo costantemente tra i migliori 15 e quindi sono soddisfatto. Oggi le condizioni erano ancora facili, quindi chi ha forza sa esprimersi meglio ed io sono contento di essere davanti“, il commento di Pellegrino ai microfoni della FISI dopo la competizione odierna in cui ha rimediato un distacco di 42 secondi dal vincitore norvegese Mattis Stenshagen.

Chicco ha confermato inoltre di sentirsi bene a livello fisico in questa fase della stagione: “La condizione c’è da metà novembre. Non è solo questione di cilindrata o di potenza, ma le condizioni di materiali e condizioni sono determinanti in ogni singola giornata. Ne sono consapevole e cerco di farmi trovare pronto per qualsiasi condizione“.

Il Tour de Ski rappresenta ovviamente una tappa di passaggio nella preparazione verso il grande appuntamento dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, in cui Pellegrino proverà a lasciare il segno mettendo nel mirino il podio nelle due prove a squadre e forse anche in almeno una gara individuale (sprint in classico o magari lo skiathlon).