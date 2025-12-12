Federica Brignone sarà alle Olimpiadi! L’annuncio del Coni “anticipa” la notizia. A gennaio il ritorno in gara?

Federica Brignone è tornata sugli sci lo scorso 26 novembre, a 237 giorni di distanza dal bruttissimo infortunio subito in occasione del gigante dei Campionati Italiani. Il 3 aprile, infatti, la Campionessa del Mondo di specialità rimediò la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla lesione del crociato sinistro. Dopo una lunga riabilitazione, la fuoriclasse valdostana è nel pieno della rincorsa verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La detentrice della Coppa del Mondo generale ha più volte dichiarato l’intenzione di lavorare per essere presente ai Giochi, manifestando comunque la paura di non riuscire a essere protagonista durante la rassegna a cinque cerchi. A meno di due mesi dall’inizio dell’evento, però, arriva una sorta di ufficialità sulla presenza di Federica Brignone alle Olimpiadi: Luciano Buonfiglio, Presidente del Coni, l’ha nominata tra i quattro portabandiera delle due Cerimonie d’Apertura (insieme a Federico Pellegrino, Arianna Fontana e Amos Mosaner).

Luciano Buonfiglio ha parlato della fuoriclasse valdostana: “Federica Brignone mi ha chiamato giovedì sera dicendomi: “Presidente, ho fatto gli ultimi test e credo proprio di farcela a partecipare ai Giochi”. Per me è stata una grande emozione. Una persona che ha avuto un infortunio così grave e che ha deciso subito di provare ad esserci ti fa capire che testa e che coraggio ha. Ho risposto a Federica dicendole che avrebbe fatto la portabandiera e la sua replica, il modo con cui ha accolto la decisione, il suo silenzio toccante è stato degno della sua straordinaria classe“.

La domanda sorge spontanea: quando potremo rivedere Federica Brignone in gara? Si naviga a vista e al momento è impossibile avere delle certezze, occorrerà vedere come si evolverà la situazione giorno per giorno e poi decidere il da farsi. Appare improbabile un rientro per la discesa libera e il superG di Val d’Isere (Francia, 20-21 dicembre), qualcosa potrebbe smuoversi per i giganti di Semmering (Austria, 27 dicembre) e Kranjska Gora (Slovenia, 3 gennaio) oppure per le prove veloci di Zauchensee (Austria, discesa e superG il 10-11 gennaio).

La pista austriaca è molto complessa e insidiosa, forse sarebbe un bene rimanerci alla larga. Lo scenario più gettonato sembrerebbe essere quello di un ritorno in occasione delle gare casalinghe: discesa e superG a Tarvisio il 17-18 gennaio e gigante a Kronplatz il 20 gennaio. Prima dei Giochi sono in programma altri quattro eventi potenzialmente interessanti per Brignone: gigante e slalom a Splindleruv Mlyn (Cechia) il 24-25 gennaio, discesa e superG a Crans Montana (Svizzera) il 30-31 gennaio.