Federica Brignone resta prudente: “Un conto è sciare, un altro andare forte”

Federica Brignone prosegue passo dopo passo il suo recupero dal grave infortunio rimediato ad inizio aprile in seguito ad una caduta durante i Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa. La fuoriclasse valdostana, reduce da una stagione straordinaria, si era procurata in quell’incidente la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone sinistro, con lesioni al comparto capsulo-legamentoso e rottura del legamento crociato anteriore.

Dopo una lunga fase di riabilitazione al J|Medical di Torino, la detentrice della Sfera di Cristallo è tornata nelle ultime settimane a sciare sulla neve e ha confermato la sua intenzione di partecipare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, venendo selezionata come portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale prevista il 6 febbraio a San Siro.

“Mi sento bene, ho voglia di iniziare ad allenarmi sugli sci. Voglio provare a vedere come va in un tracciato. Stiamo andando per gradi, c’è poco tempo, ma sono abbastanza positiva e le sensazioni sugli sci sono abbastanza buone. È chiaro, devo misurarmi nelle cose che devo fare: un conto è sciare, un altro sciare per andare veloce in un tracciato, in un certo tipo di condizioni. Tutte queste cose non le ho ancora fatte“, dichiara Brignone presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ del CONI a Roma.

“Ricevere il Tricolore dal Presidente Mattarella è stato un sogno. Ho realizzato uno dei sogni della mia carriera. Essere scelta come portabandiera per la mia nazione è qualcosa di speciale, un privilegio. Portare la bandiera alla cerimonia di apertura sarà l’emozione più grande“, aggiunge la campionessa mondiale in carica di slalom gigante.

La Tigre di La Salle si è sottoposta alle visite mediche del Protocollo Atleti Probabili Olimpici: “Sarà la mia quinta Olimpiade, quindi è la quinta volta che svolgo le visite del Protocollo. Sono contenta perché qui riusciamo a fare in una sola giornata tante visite che non faccio mai. È una grande occasione che mi fa piacere sfruttare“.