F1, Verstappen prova a crederci ed è in pole ad Abu Dhabi! Norris si avvicina al titolo, Leclerc in terza fila

Max Verstappen vuole credere fino in fondo alla rimonta più clamorosa della storia della Formula Uno e partirà davanti a tutti al via del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo round della stagione. Il fuoriclasse olandese della Red Bull ha conquistato sul circuito di Yas Marina la pole position numero 48 della carriera, di cui ben 8 quest’anno (più di chiunque altro).

Qualifica tutto sommato positiva anche per il leader del campionato Lando Norris, che ha agguantato in extremis una preziosa seconda piazza battendo di pochi centesimi l’altra McLaren di Oscar Piastri e avvicinandosi all’obiettivo del titolo iridato (gli basterà salire sul podio per difendersi dall’assalto di Verstappen). Quarta posizione per George Russell con la Mercedes, mentre la Ferrari archivia un discreto quinto posto con Charles Leclerc ed una disastrosa 16ma piazza con Lewis Hamilton.

In Q1 tutti i big in lotta per il titolo sono costretti a montare due set di gomme soft nuove per superare il taglio, mentre Russell riesce ad usare un solo treno di pneumatici salvandosi comunque agevolmente. Piastri trova un ultimo giro notevole ed è il più veloce in 1’22″605 davanti a Verstappen e Antonelli, con Norris solo sesto a mezzo secondo. Eliminati Hamilton con la Ferrari (fuori in Q1 per il terzo sabato di fila), Albon con la Williams, Hulkenberg con la Sauber e le Alpine di Gasly e Colapinto.

In Q2 Verstappen e le due McLaren provano a risparmiare un treno di gomme effettuando i primi time-attack con dei set già usati in Q1, ma alla fine solo l’olandese (oltre a Russell) riesce a conservare un doppio set di soft nuove verso il Q3. Il miglior tempo è di Russell in 1’22″730 davanti a Verstappen e Norris, mentre Piastri è ottavo e si salva per soli 20 millesimi. Esclusi dalla top10 Bearman con la Haas, Sainz con la Williams, Lawson con la Racing Bulls, Antonelli (14° a tre decimi dal compagno di squadra, ma più lento anche rispetto al proprio best lap del Q1) con la Mercedes e Stroll con l’Aston Martin.

In Q3 gli unici a montare gomme nuove per il primo time-attack sono Verstappen, Russell e Leclerc. Max si prende la pole provvisoria in 1’22″295 (sfruttando una piccola scia di Tsunoda) rifilando tre decimi a Piastri e quattro a Norris, con Leclerc 4° e Russell solo 5° a causa di un errore. All’ultimo giro Verstappen si migliora ulteriormente e conquista la pole in 1’22″207 davanti a Norris, Piastri, Russell (imperfetto nel T3) e Leclerc.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ABU DHABI F1 2025

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:22.207 6

2 Lando Norris McLaren +0.201 6

3 Oscar Piastri McLaren +0.230 6

4 George Russell Mercedes +0.438 6

5 Charles Leclerc Ferrari +0.523 6

6 Fernando Alonso Aston Martin +0.695 6

7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.697 7

8 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.706 6

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.865 6

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing – – 6

11 Oliver Bearman Haas F1 Team

12 Carlos Sainz Williams

13 Liam Lawson Racing Bulls

14 Kimi Antonelli Mercedes

15 Lance Stroll Aston Martin

16 Lewis Hamilton Ferrari

17 Alexander Albon Williams

18 Nico Hulkenberg Kick Sauber

19 Pierre Gasly Alpine

20 Franco Colapinto Alpine