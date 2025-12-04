F1, tutti i rookie che gireranno in FP1 ad Abu Dhabi. Uno dei candidati al titolo resterà ai box…

Saranno ben nove i “rookie” impegnati nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Da regolamento ogni team era obbligato infatti a far disputare un determinato numero di FP1 a piloti con lo status di esordienti nell’arco dell’intero campionato.

Mercedes e Sauber sono le uniche ad aver archiviato la pratica in anticipo, mentre tutte le altre scuderie sfrutteranno l’ultima occasione per completare il programma delle quattro FP1 da concedere ai “giovani”. Alcuni nomi erano già noti da tempo, mentre altri sono stati ufficializzati solamente in questi giorni completando finalmente il quadro di chi prenderà parte alla prima sessione del weekend sul circuito di Yas Marina.

In casa Ferrari Lewis Hamilton cederà la sua monoposto ad Arthur Leclerc, che potrà quindi affiancare il fratello Charles con la SF-25 almeno per un turno di prove libere. Molto importante in chiave iridata la situazione della McLaren, perché sarà Oscar Piastri a saltare la FP1 per dare spazio a Pato O’Ward dovendo quindi cominciare in ritardo il weekend di gara in cui si giocherà il Mondiale con il compagno di squadra Lando Norris e con Max Verstappen.

A proposito di Red Bull, il futuro pilota della Racing Bulls Arvin Lindblad scenderà in pista sulla RB21 al posto di Yuki Tsunoda mentre gli altri rookie in azione saranno Cian Shields e Jak Crawford in Aston Martin, Paul Aron in Alpine (al posto di Pierre Gasly), Ayumu Iwasa in Racing Bulls (out Liam Lawson), Ryo Hirakawa in Haas (fuori Oliver Bearman) e Luke Browning in Williams (sostituendo Alex Albon).